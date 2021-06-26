Миннеаполис, США, , 08:19 — REGNUM Приговор экс-полицейскому Дереку Шовину по делу о гибели чернокожего Джорджа Флойда должен привести к изменениям в работе полиции США. Об этом заявил генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон 25 июня в ходе пресс-конференции.

Он пояснил, что в стране необходимо добиваться принятия реформы полиции, которая привела бы к «укреплению доверия» общества к правоохранительным органам.

Генпрокурор напомнил, что Конгресс США так и не одобрил законопроект об ужесточение ответственности для полицейских, проявляющих чрезмерную жесткость и допускающих другие нарушения. По словам Эллисона, ситуация требует незамедлительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Дерек Шовин был приговорен судом к 22,5 годам лишения свободы за «убийство» Джорджа Флойда в мае 2020 года при задержании в городе Миннеаполис (штат Миннесота). Президент США Джо Байден назвал «подходящим» наказание для экс-полицейского.

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