Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Возможность оказания помощи Украине в вопросах укрепления ее энергетики из-за окончания строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») изучают власти Германии и США. Об этом 25 июня сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что источники Bloomberg рассказали, что США и Германия рассчитывают «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» в связи с окончанием строительства «СП-2». При этом добавляется, что официальные лица рассчитывают на то, что главные положения таких договоренностей могут быть согласованы к визиту канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США, который намечен на июль.

Также указывается, что в этих переговорах принимают участие внешнеполитические ведомства Германии и США, советник немецкого канцлера Ян Хеккер и помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По информации агентства, немецкая и американская стороны в рамках этих консультаций ведут обсуждение, в том числе, инвестиций для строительства на Украине собственных электростанций и наращивания поставок газа через украинскую территорию.

Кроме того, уточняется, что Берлин также выразил желание начать переговоры с Россией по вопросам, которые касаются продления транзита российского газа через территорию Украины.

Помимо этого, добавляется, что стороны якобы обсуждают возможность создания особого механизма для остановки поставок газа по «СП-2» в случае, «если Россия попытается оказывать давление на Украину», однако власти ФРГ против этой идеи, так как не хотят использовать газопровод в качестве «политического оружия»

В то же время, издание отмечает, что американские чиновники не знают, можно ли технически создать такого рода механизм, однако допускают, что в отношении России будут введены санкции в случае, если Москва «попытается сократить поставки газа на Украину».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июня сопредседатель партии «Альтернативы для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла заявил, что требование Украины о компенсациях после запуска газопровода «Северный поток — 2» можно назвать безумной идеей.