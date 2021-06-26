Берлин, , 07:08 — REGNUM Безумной идеей можно назвать требование Украины о компенсациях после запуска газопровода «Северный поток — 2», 25 июня заявил сопредседатель партии «Альтернативы для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла.

По словам парламентария, подобный исход событий просто не укладывается у него в голове.

«То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием… И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать», — считает депутат, слова которого приводит РИА Новости.

Крупалла подчеркнул, что РФ не обязана платить транзитные сборы, если не пользуется связанными с ними маршрутами. Парламентарий отметил, что с экономической точки зрения требовать таких выплат от российской стороны совершено недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая бывший глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что самым худшим развитием сценария для Киева станет «отсутствие компенсаторного механизма» после завершения строительства «Северного потока — 2».

14 июня украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова вести переговоры о получении компенсации из-за потери прибыли от транзита газа после запуска Nord Stream 2.

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