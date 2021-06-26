Тегеран, , 08:08 — REGNUM 25 июня министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страна ждет, когда Иран примет последние решения, необходимые для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в ядерную сделку (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Мы ждем, когда власти Ирана примут окончательные трудные решения, позволяющие возобновить ядерную сделку 2015 года», — заявил Ле Дриан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Париже.

Блинкен, со своей стороны, заявил, что существуют разногласия с Ираном по поводу условий возврата к обязательствам по ядерной сделке, и США достигнут соглашения, когда Иран выполнит свои обязательства по СВПД.

Такие замечания делаются в то время, как США в одностороннем порядке вышли из СВПД в 2018 году, а европейцы не добились успеха в выполнении своих обязательств по ядерной сделке.

Бывший президент США Дональд Трамп отказался от сделки в 2018 году, что побудило Тегеран запустить программу по частичному сокращению своих обязательств.