Тегеран, , 08:21 — REGNUM 25 июня иранский представитель в Организации Объединенных Наций заявил, что Иран не просил поддержки у стран на выборах в Совет Безопасности ООН. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он отметил, что в соответствии с правилами Генеральной ассамблеи и методом проведения выборов в избирательные бюллетени можно вписать всех государств-членов ООН, и если название страны, не являющейся кандидатом, вписано каким-либо членом организации, голоса этой страны будут подсчитаны в обязательном порядке.

Он далее подчеркнул: «Это привело к тому, что названия стран, не являющихся добровольцами, и полученные голоса были отражены в окончательных результатах из-за ошибок некоторых членов Совета Безопасности в процессе выборов в рамках Генеральной ассамблеи ООН».