Москва, , 06:19 — REGNUM Лидер военных властей Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн, находящийся в Москве с официальным визитом, рассчитывает на расширение контактов с традиционно дружественной Россией. Об этом он заявил 25 июня в интервью телеканалу «Россия-24».

Мин Аун Хлайн "Россия по расстоянию далеко, зато наши мнения совпадают, причём это проверено историей. Поэтому я бы сказал, Россия — наш друг навсегда».

По словам главкома ВС Мьянмы, отношения двух стран обладают большим потенциалом в сферах торговли, культуры, спорта и туризма. А для расширения сотрудничества нужно доверие, которое возникает при расширении контактов.

«Нужно узнать друг друга, тогда и с инвестициями всё пойдёт лучше», — подчеркнул Мин Аун Хлайн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу провёл в Москве переговоры с главкомом Вооружённых сил Мьянмы Мин Аунг Хлайном, который также является председателем Государственного административного совета страны.

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