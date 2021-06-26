Тегеран, , 08:22 — REGNUM В ответ на необоснованные высказывания генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), обвинившего Тегеран в неспособности отреагировать на продление технического соглашения между двумя сторонами, посол Ирана в Вене Казем Гариб Абади заявил, что соглашение не является обязательством. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 июня.

Гариб Абади заявил журналистам, что, несмотря на трехмесячное совместное техническое соглашение между МАГАТЭ и Ираном, следует отметить, что основой этого соглашения является содействие политическим переговорам, а не обязательство Ирана выполнить просьбу агентства.

Он подчеркнул, что в соответствии с политическим решением Ирана роль агентства заключается только в том, чтобы быть исполнителем.

Гариб Абади также сообщил: «Хотя генеральный директор агентства подчеркнул жизненную важность продолжения инспекций и любой другой деятельности по мониторингу в Иране, регистрация данных не имеет никакого отношения к этому вопросу».