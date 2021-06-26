Тегеран, , 08:23 — REGNUM 25 июня посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи предупредил о незаконном присутствии некоторых иностранных сил в Сирии и заявил, что сирийский кризис должен быть урегулирован мирным путем и в соответствии с принципами международного права. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на сирийский вопрос, Маджид Тахт Раванчи указал на нестабильную ситуацию в

Сирии из-за израильской агрессии и незаконного присутствия некоторых иностранных сил, сепаратистских и террористических групп в некоторых частях страны.

Иранский дипломат предупредил о влиянии последствий этой ситуации на региональную стабильность, а также международный мир и безопасность.

Посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций подчеркнул необходимость продолжения работы конституционного комитета и выразил надежду, что шестое заседание комитета состоится в ближайшее время.

Что касается процесса восстановления в Сирии, то старший дипломат Исламской Республики Иран сообщил: «Все, что касается восстановления Сирии или возвращения беженцев, прогресса в работе конституционного комитета или аналогичных вопросов, только продлит страдания сирийского народа».

Он подчеркнул, что сирийский кризис должен быть урегулирован мирным путем и в соответствии с принципами международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности стран и невмешательства в их внутренние или внешние дела.