Тегеран, , 08:24 — REGNUM 25 июня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отреагировал на некоторые сообщения о кандидатуре Ирана в непостоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Что касается этого вопроса, Хатибзаде отметил: «Когда этот вопрос был поднят впервые, мы ответили, что первоначальная новость о кандидатуре Исламской Республики Иран неверна, но в связи с тем, что эта новость всплыла снова, мы подчеркиваем, что Исламская Республика Иран не подавала заявку на непостоянное членство в Совете безопасности ООН, и ОАЭ были единственным кандидатом от азиатской группы».

Хатибзаде также выступил в поддержку усилий Объединенных Арабских Эмиратов стать непостоянным членом Совета Безопасности. Он отметил, что эта тема также была озвучена в письме министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа своему коллеге из ОАЭ.