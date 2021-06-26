Тегеран, , 08:42 — REGNUM 25 июня Верховный лидер Исламской революции Сейед Али Хаменеи получил вакцину COV-Iran Barekat иранского производства против коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Вакцина недавно получила разрешение на инъекции, что сделало Иран шестым производителем вакцин против коронавирусной инфекции. После введения вакцины аятолла Хаменеи поблагодарил министра здравоохранения и весь медицинский персонал страны за их усилия.

Он отметил, что с нетерпением ждал, когда в стране будет произведена отечественная вакцина. Лидер подчеркнул: «Пока есть возможность для профилактики и лечения внутри страны, почему бы нам не использовать ее?»

Поблагодарив иранских ученых за создание вакцины, он сообщил, что можно использовать вакцины иностранного производства, но «мы должны всецело ценить усилия иранских ученых».