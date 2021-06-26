Тегеран, , 08:44 — REGNUM Канада не имеет права представлять отчеты или высказывать мнение по вопросу крушения украинского авиалайнера, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 июня.

Бахарванд отметил, что если такое незаконное поведение Канады станет обычным явлением, пострадают все страны, в том числе гражданская авиация. Далее он заявил, что та часть канадского доклада, которая критикует доклад Ирана по этому вопросу в техническом аспекте, является необоснованной и неприемлемой.

Он сообщил, что перед публикацией доклада Иран направил проект соответствующим странам, и они представили свои мнения по этому вопросу в установленные законом сроки.

«Все должны знать, что эксперты из Великобритании, США и Франции признали, что доклад был представлен профессионалами своего дела, и высоко оценили его. Даже Международная организация гражданской авиации (ИКАО) включила предложения Ирана в свою повестку дня», — заключил Бахарванд.

Украинский авиалайнер был сбит в январе 2020 года в результате осечки иранской оборонительной ракетной системы на фоне роста напряженности в регионе Ближнего Востока в результате убийства США высшего командующего КСИР Ирана генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.