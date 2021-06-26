Лондон, , 04:59 — REGNUM «Неуместной эскалацией» является инцидент с британским эсминцем Defender, вторгшимся в территориальные воды России в Черном море, заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер 25 июня в интервью газете The Daily Telegraph.

Он отметил, случившееся могло привести к просчету. Картер также подчеркнул, что произошедшее с эсминцем требует серьезного анализа.

«То, что заставляет меня не спать по ночам, — это просчет, который мог бы произойти из-за неуместной эскалации. То, что мы увидели в Черном море в среду (23 июня), — это ситуация, которая может спровоцировать его. В указанном случае подобного удалось избежать, но эта ситуация, над которой надо хорошенько задуматься», — сказал начальник штаба.

Кроме того, он добавил, что просчет «в игре в кошки-мышки» с Россией может вызвать полномасштабную войну.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня автор Марк Эпископос американского журнала The National Interest выразил мнение, что вторжение эсминца Defender в российские территориальные воды было попыткой Великобритании понять решимость России в отстаивании принадлежности Крыма. По его словам, Лондон не ожидал сурового ответа РФ на нарушение границы и такая ситуация застигла британцев врасплох.

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