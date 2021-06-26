Женева, Швейцария, , 04:40 — REGNUM Китайские официальные лица требовали от Украины отзыва подписи под заявлением о нарушении прав человека в Синьцзяне, угрожая заблокировать поставку 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, сообщило 25 июня агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники в ООН.

В публикации говорится, что Украина уже присоединилась к заявлению, представленному Канадой на Совете ООН по правам человека в Женеве.

Документ содержит якобы «достоверные отчёты» об ограничении основных свобод мусульман-уйгуров, проживающих в Синьцзяне, и также других этнических и религиозных меньшинств. Кроме того, совет ООН настаивает на том, чтобы Китай немедленно открыл доступ в регион для «изучения ситуации».

По утверждению источников, Киев отозвал свою подпись под заявлением.

«Украина исключила свое имя из списка поддержавших государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает, заявили дипломаты из двух западных стран», — утверждают в AP.

Напомним, Украина согласилась приобрести 1,9 млн доз китайской вакцины CoronaVac, и по состоянию на начало мая получила 1,2 млн доз. Сегодня украинские власти планируют приобрести в Китае ещё более 5 млн доз вакцины.

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В китайском Синьцзяне действует ряд ограничений, вызванных стремлением властей Китая предотвратить сепаратизм этого региона, населённого по большей части исповедующими ислам уйгурами. Обеспокоенность по этому поводу выражают в основном США и их союзники, обвиняя Китай в «геноциде уйгуров».

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