Лима, , 04:42 — REGNUM Перу «решительно осуждает» обстрел вертолёта с президентом Колумбии Иваном Дуке. Об этом говорится в сообщении МИД Перу, 25 августа опубликованном на странице ведомства в социальной сети Twitter.

МИД Перу «Правительство Перу решительно осуждает неудачное нападение на вертолёт, в котором находился президент Иван Дуке и его министры, выражает им свою солидарность и поддержку».

Вертолёт с президентом, министрами обороны и внутренних дел Колумбии был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия во время полёта над восточной частью страны. Отмечается, что в фюзеляж попали шесть пуль, но в результате нападения никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, о своей поддержке Дуке и его министров в связи с нападением ранее заявили власти Мексики. С осуждением нападения также выступил МИД Аргентины.

Читайте также: Аргентина осудила нападение на вертолет президента Колумбии

Читайте ранее в этом сюжете: Мексика выразила поддержку Колумбии после атаки на вертолет Дуке