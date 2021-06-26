Мехико, , 02:42 — REGNUM Не менее 35 человек погибли при столкновении двух конкурирующих наркокартелей в Мексике, сообщает газета La Jornada.

Сообщается, что стрельба произошла у города Сан-Хуан-Капистрано. Перестрелку устроили группировки «Синалоа» и «Новое поколение Халиско». При этом полицейские обнаружили на месте происшествия два сожженных пикапа. Данных о задержанных преступниках не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня на пляже города Тулум в Мексике произошла стрельба. В результате происшествия погибли три человека. Ведется расследование.

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