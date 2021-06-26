Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден назвал «подходящим» приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, получившему 22,5 года тюрьмы за гибель чернокожего Джорджа Флойда. Об этом 25 июня президент США заявил журналистам.

Вместе с тем американский лидер отменил, что не знает всех деталей, которые учитывались судом.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня издание The Hill распространило информацию о том, что прокуроры американского штата Миннесота потребовали приговорить Дерека Шовина к 30 годам за смерть Джорджа Флойда.

25 июня, во время оглашения приговора, экс-полицейскому, судья Питер Кэхилл, заявил, что подсудимый получил не 150 месяцев (12,5 лет) тюрьмы, как предусмотрено для такого рода преступлений, а был приговорен к сроку на 10 лет больше, поскольку «злоупотреблял властью и доверием», а также поступил «очень жестоко» по отношению к Флойду.

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