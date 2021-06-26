* запрещённая в России организация

26 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию о том, что задержанный в Белоруссии основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала был переведён под домашний арест.

Елизавета Коробова, , 10:09 — REGNUM Материал агентства BBC, согласно которому отец арестованного в Белоруссии основателя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Романа Протасевича заявил, что его сын теперь находится под домашним арестом, вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 июня в социальной сети Facebook.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дело не в Протасевиче. Дело в самолете. До этого инцидента Европа смотрела на «шалости» Лукашенко сквозь пальцы», — считает Александр С.

Многие пользователи считают, что Лукашенко сделал прекрасный репутационный ход, переведя Протасевича под домашний арест и показав, таким образом, свою гуманную политику.

«У борцунят всех мастей и калибров когнитивный диссонанс и батхёрт лютый. Как же так?! Хунта и пытки, а оно вона что! Домашний арест?! Так не пойдёт!» — издевается Валера М.

Воздушное пространство над Белоруссией. Скриншот flightradars24.ru

Некоторые комментаторы отметили, что руководство республики ведёт себя крайне непоследовательно, потому что ранее они утверждали, что Протасевич является чуть ли не террористом, т. е. его деятельность может угрожать жизни и здоровью граждан Белоруссии.

«Белорусские власти ведут себя неадекватно. Юлия Чернявская, вдова Юрия Зиссера, находясь под домашним арестом, погулять может только по комнатам. Илья Салей под домашним арестом, несколько месяцев находился в квартире, не выходя и не имея никакой связи с внешним миром. С Сапегой и Протасевичем продолжение спектакля. Зрители, по всей видимости, найдутся. А всё началось с интервью Маркову, стальных яиц и прочего такого. Не знаю, что с ним делали, ни в коем случае не осуждаю, это его судьба, его выбор. Но кто-нибудь должен подсказать руководству республики, что отпускать под домашний арест «террориста», ради которого сажали самолёт, и сажать в тюрьму на реальные сроки людей, которые сняли маски с омоновцев, выглядит нелогично и странно», — пишет Ирина С.

Часть граждан предполагают, что на такое решение могла повлиять санкционная политика Запада, который сумел принудить Лукашенко смягчить содержание задержанного основателя Telegram-канала.

«Да как можно? Он же террорист и карбонарий! Он же в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был! Или нет? Или это санкции?» — задаётся вопросом Ник Б.

Боевики украинских националистических формирований Mvs.gov.ua

Ряд пользователей указывают на то, что подобные показательные акции не растопят ледяное сердце Европы, которое очень огорчено поведением белорусских властей.

«Санкции смертельны для экономики Белоруссии! Всем понятно, что просчитались! Но это ничего не изменит, всё равно санкции будут», — написал Elxan X.

Нашлись и те, кто забеспокоился за жизнь и здоровье переведённого под домашний арест Протасевича. Люди считают, что в стенах СИЗО ему было бы безопаснее.

«Это ещё неизвестно, «повезло» Протасевичу или нет. Под охраной ему, возможно, было спокойнее и надёжнее. А теперь может что-нибудь случиться», — подозревает Тамара С.

Напомним, 25 июня агентство BBC опубликовало материал, согласно которому отец арестованного в Белоруссии основателя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Романа Протасевича заявил, что его сын теперь находится под домашним арестом.