Богота, , 01:35 — REGNUM Неизвестные атаковали вертолет, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке, сообщает журнал Semana.

Сообщается, что неизвестные обстреляли из стрелкового оружия вертолет с президентом, пролетавшим над восточной частью Колумбии. Шесть пуль попали в фюзеляж. Отмечается, что на борту находились также министр обороны Колумбии и глава МВД республики. Пострадавших в результате нападения не было. По факту произошедшего ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня на территории 30-й армейской бригады в Колумбии произошел взрыв. В результате произошедшего погибли двое американских военнослужащих, еще 36 человек получили ранения различной степени тяжести. Власти Колумбии обвинили в произошедшем повстанческие группировки, действующие на территории республики.

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