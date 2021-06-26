Москва, , 00:20 — REGNUM Косово — это место, в котором сегодня нет условий для нормальной жизни даже для албанцев, не говоря уже о сербах и представителях других национальностей. Об этом 24 июня заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович в Москве во время Девятой Московской конференции по международной безопасности.

По словам Стефановича, страны-спонсоры так называемой независимости Косово уже не скрывают, что южный сербский край является сегодня «базой для торговли наркотиками и экспортером радикального экстремизма» в сердце Европы.

Сербский министр также подчеркнул, что Белград продолжит выступать за последовательное соблюдение международного права и Резолюции 1244 СБ ООН.

«Попрание международного права со стороны международного сообщества и ущемление нашего суверенитета является одним из примеров отсутствия диалога, которое в нашем случае привело к тому, что в нашем южном крае было создано ложное образование, которое уже годами представляет угрозу европейской безопасности и один из главных очагов нестабильности в регионе Западных Балкан», — процитировал телеканал РТС слова Стефановича.

Напомним, что министр обороны Стефанович на полях Московской конференции по международной безопасности встретился с российским коллегой Сергеем Шойгу.