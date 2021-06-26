Минск, , 00:12 — REGNUM Белорусская сторона с непониманием восприняла решение Сербии присоединиться к запрету на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством ЕС и других стран и надеется на пересмотр этого решения. Об этом 25 июня сообщил агентству РИА Новости посол Белоруссии в Сербии, Северной Македонии и Черногории по совместительству Валерий Брылев.

«В Белоруссии восприняли решение Сербии о присоединении к ограничительным мерам в отношении нашего государства с непониманием. Оно не соответствует ни высокому уровню межгосударственного диалога, ни межправительственному соглашению о воздушном сообщении. Надеемся на пересмотр данного решения», — процитировало агентство слова белорусского дипломата.

Брылев напомнил, что в июне на военном аэродроме «Батайница» вблизи Белграда белорусская сторона передала сербским военно-воздушным силам четыре самолетов «МиГ-29», которые прошли ремонт и модернизацию на предприятиях в Белоруссии. К тому же, с 16 по 18 июня в Краснодарском крае прошли военные учения «Славянское братство-2021», в которых, наряду с российскими и белорусскими военными, участвовали и военные из Сербии. Поэтому Брылев считает, что перспективы сербско-белорусского сотрудничества в этой области достаточно обширны.

Напомним, что ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что решению о запрете использования аэропортов и воздушного пространства европейских стран белорусскими авиакомпаниями присоединились Сербия, Северная Македония, Черногория, Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.