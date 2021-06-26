Загреб, , 00:05 — REGNUM Депутат парламента Хорватии от движения «Родина» Анте Пркачин негативно отреагировал на инициативу Координационного совета еврейских общин по запрету усташеской символики, действий по отрицанию убийств в концентрационных лагерях и прославлению усташеских преступников, сообщает 25 июня ИА Красная Весна со ссылкой на Альтернативное телевидение Баня-Луки.

Пркачин заявил, что необходима дискуссия о пересмотре существующей истории Второй мировой войны. Он заявил, что у хорватов в этой войне было две армии, что и усташи, и партизаны были храбрыми бойцами. Что они обе совершали преступления, но при этом «усташи были патриотами, а партизаны — предателями, которые воевали против хорватского государства».

Напомним, усташи — хорватская фашистская организация, которая с 1941 по 1945 годы была правящей в Независимом государстве Хорватия. В годы Второй мировой войны они организовали геноцид сербов, евреев и цыган. Усташами в Хорватии было организовано большое количество концентрационных лагерей, в которых было уничтожено около миллиона человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Венеции у предполагаемого экстремиста нашли 20 килограмм кокаина