Белград, , 23:46 — REGNUM Между президентом Сербии Александром Вучичем и лидером оппозиционной Народной партии Вуком Еремичем 25 июня перед зданием Президиума в центре Белграда произошла словесная перепалка.

По словам Еремича, руководство его партии решилось пойти к зданию, в котором находится кабинет президента, после того, как 24 июня президент Вучич в национальном эфире «пригласил их подраться» с ним.

«Вучич спустился на проходную здания заметно взволнованный. Его окружили многочисленные сотрудники охраны, он стал перед свидетелями оскорблять меня самыми примитивными словами», — цитирует телеканал РТС версию инцидента, которую изложил Вук Еремич.

Потом Еремич предложил Вучичу пойти с ним на ТВ-дуэль, но Вучич отказался.

Напомним, что 24 июня Вучич во время очередной пресс-конференции обратил внимание на то, что некоторые оппозиционные партии намерены организовать «политическую расправу» над сторонниками действующей власти после того, как на руководящие должности придут их представители. По словам Вучича, такие заявления допустило руководство Народной партии. «Их пятеро (Еремич и его коллеги — ИА REGNUM) могут попробовать расправиться со мной одним, но нельзя трогать невиновных людей» — заявил тогда Вучич.