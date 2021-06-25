Аддис-Абеба, , 23:17 — REGNUM Представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в Аддис-Абебе не подтверждает сообщения СМИ о блокировании движения медицинских машин правительственными силами Эфиопии, сообщает 25 июня ИА Красная Весна со ссылкой на Deutsche Welle.

При этом МККК подтверждает гибель нескольких десятков человек в результате авиаудара и своё участие в эвакуации раненых из города Тагого в столицу региона Тыграй Мэкэле.

«Для нас очень важно подчеркнуть, что медицинские учреждения и персонал должны всегда уважаться и быть под защитой», — заявила пресс-секретарь МККК Алена Синенко.

Отдельно отмечено, что МККК не смог подтвердить рассказы местных врачей, которые широко цитируются в СМИ, о том, что силы безопасности Эфиопии заблокировали движение машин скорой помощи в Тогогу и обратно.

Напомним, сообщения о блокировании дорог в Тыграе федеральными войсками неоднократно поступали при доставке гуманитарной помощи, продовольствия, семян.

После нанесенного авиаудара по рынку в городе Тагого местные медицинские работники заявили, что солдаты правительственной армии не пропускали к месту происшествия кареты скорой помощи. Военные отрицают эту информацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Алжира подал прошение об отставке правительства