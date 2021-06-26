26 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Британцы обсудили в Twitter новость о том, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок нарушил правительственные ограничения, связанные с COVID-19 и изменил своей жене.

Джейн Спай, , 10:04 — REGNUM В Сети появились фотографии министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, на которых он целует свою помощницу Джину Коладангело. Как сообщают британские СМИ, фотографии были сделаны в Уайтхолле (офис британского правительства) в мае 2021 года, когда в Великобритании действовали коронавирусные ограничения и обязательно было соблюдать социальную дистанцию.

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«Он изменил своей жене с Джиной Коландангело, 43 года, которую он нанял в прошлом году за счет денег налогоплательщиков, в то время как COVID захватывал Британию», — пишет The Sun.

Сегодня, 25 июня, новость обсудили на talkRADIO. Ведущая Джулия Хартли-Брюэр дала Хэнкоку совет: «Сиди дома, сохраняй свою семью». Она добавила, что эта история очень важна для брака министра и брака его помощницы, и спросила, насколько эта история важна для британской общественности.

Политический журналист издательства The Sun Гарри Коул ответил на вопрос: «Ну, я думаю, что можно судить о важности истории по тому, что мы опубликовали ее у себя в газете. Здесь есть важные вопросы публичного характера. Они говорят, что это личное дело, но я не думаю, что это правда. В последние годы эти неисполнительные директора правительственных ведомств становились своего рода продолжением министерских кабинетов. А это не то, зачем они существуют. Они нужны для того, чтобы наблюдать за работой и тщательно проверять работу правительственных ведомств. Своего рода проверка и баланс. В этом случае, как вы можете увидеть по фотографиям, это далеко от наблюдения, по-моему».

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Многие пользователи писали, что они переживают за жену Хэнкока, которая доверяла ему на протяжении 15 лет.

«Мне жалко его жену! Представьте, что все близкие, друзья и вы сами узнали об этом из газеты. Прощаться по утрам, доверять ему, чувствую себя ужасно за нее», — написал @SunzhineDude.

У комментаторов возник вопрос: а как фотография оказалась у The Sun?

«Интересно, во-первых, почему фотографию вообще сделали? Во-вторых, как она оказалась у жёлтой прессы?» — спросил @BusterBloodvess.

Ряд комментаторов считает, что измены не были запрещены указаниями министра здравоохранения, и поддерживает мнение о том, что это личное дело его и Джины.

«Не уверен, что было каким-либо образом незаконно обнимать кого-то из другого дома. Это было точно против рекомендаций правительства, но правительство преднамеренно размыло все границы за время пандемии», — считает @singapore_space.

«Не читала письмо о самоизоляции тщательно, то, которое было разослано министром здравоохранения в феврале. Я, наверное, пропустила часть об измене с другим человеком, под каким пунктом это идет там, в правилах?» — прокомментировала @ElleB3nett.

«Я думаю, это было разрешено тем же подпунктом, что и поездка в замок Барнард, чтобы проверить зрение…» — ответил @Towherenow.

Некоторые пользователи все же удивились новости, сказав, что такого они от Хэнкока точно не ожидали.

«Удивил меня, никогда не думал, что в нем есть такое. У него был длинный путь, дойти до Бориса», — написал @dennis_rothwell, напомнив, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон известен своими многочисленными изменами.

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Среди пользователей было много тех, кто жалуется на то, что они не обнимались со своей семьей и не нарушали правила, а британскому министру в то же время было плевать на собственные правила.

«Делаю так, как я говорю не делать. Придумывать правила, чтобы они им подходили, и так много… я не обнимал свою внучку более 16 месяцев, а тут государственные министры делают всё то, что нам говорят не делать», — написал @Jenni97928758.

Также у пользователей возникли вопросы к системе безопасности и охране Уайтхолла, потому что желтая пресса не должна была туда попасть.

«Никто не обеспокоен безопасностью, если это так просто для представителей жёлтой прессы достать кадры из офиса министра здравоохранения в Уайтхолле, или мы все должны подразумевать, что это слито от Бориса Джонсона или по его указанию?» — спросил @Pamied.

Также интересуются, кто именно слил фотографии прессе. В качестве «подозреваемых» назвали Бориса Джонсона и его бывшего советника Доминика Каммингса, который в мае 2021 года на заседании специального комитета заявлял о некомпетентности и лжи Мэтта Хэнкока в начале пандемии COVID-19.

Кот Цитата мф Кот, который гулял сам по себе. реж.Александра Снежко-Блоцкая . 1968. СССР

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«Я хочу знать, кто сидел с этими фотографиями на протяжении семи недель, и почему они были опубликованы только сейчас? Время кажется совпадением. Я надеюсь, что кто-то где-то задает те же вопросы. Никаких мыслей, Доминик Каммингс?» — написала @EmmaShepherdess, обращаясь к бывшему советнику.

Пользователи отметили, что Мэтт Хэнкок не единственный представитель государства, который не соблюдает правила социального дистанцирования.

«Нил Фергюсон, вся «Большая семёрка», а теперь и Мэтт Хэнкок полностью игнорируют свои рекомендации о социальной дистанции, насколько смертелен этот вирус?» — написал @JoeDoyle20.

Как позже сообщили британские медиа, Мэтт Хэнкок извинился за нарушение правил и сказал, что он «подвел людей», и он сожалеет. Борис Джонсон принял извинения.

В комментариях предложили простить и всех остальных, кто нарушил правила, или еще лучше вообще их отменить, если всех будут прощать.

«Может тогда все оштрафованные за нарушение ковидных правил должны получить полный возврат, или им нужно предоставить извинения. Я предположу, что Борис примет их извинения, и дело закрыто. Я уверен, что Борис не хотел бы, чтобы для людей у власти и всех остальных были разные правила», — отметил @GeoffM10.

Напомним, ранее министр здравоохранения Великобритании уже был замешан в нескольких скандалах. В начале июня 2021 года британцы обвинили его во лжи под присягой на заседании специального комитета по вопросам борьбы с COVID-19 в начале пандемии.

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