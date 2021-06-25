25 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 22:46 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского поддержать Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО) и подписать указ о санкциях против нескольких российских бизнесменов, среди которых глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 25 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

"Ну, все прямо-таки расстроились и страдают. Теперь коллективным Набиуллиной с Грефом на Украину не сбежать!» — пишет Николай А.

Многие пользователи отметили, что введение санкций против перечисленных лиц выглядит крайне странным решением, потому что никто из них явно не намеревался иметь дело с украинским государством.

«Так эти граждане, слабо относящиеся к России, вроде как о своём намерении поехать на Украину не заявляли, так что смысла в этих санкциях никакого нет. Это больше похоже на антироссийскую пропаганду для внутриукраинского слушателя», — предполагает Руслан Б.

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Некоторые комментаторы указали на то, что подобные решения киевские власти принимают, исходя из принципов популизма. Но, на самом деле, руководству государства следовало бы совершить реальные действия для улучшения ситуации внутри страны.

«Популистское решение фашисткой власти на Украине. Вы лучше установите мир и спокойствие в своей стране и дайте право гражданам Украины общаться на родных языках, включая русский! Прекратите терроризировать население ДНР и ЛНР. Посадите в тюрьмы недобитых бандеровцев!» — призывает Коля Н.

Часть граждан заявила, что подобные санкции никаким образом не задевают интересов простых граждан России. Отныне какие-то власть имущие из России не смогут использовать свои финансовые возможности на территории Украины.

«Украинские паны против российских буржуев, а народ тут вообще ни при чём! Пускай делят свои грязные денежки, простые люди никак на это повлиять не могут», — считает Василий К.

Ряд пользователей считает, что чем больше санкций будет введено против российских денежных мешков, тем больше они будут делиться своими финансами с простыми людьми в России.

«Пусть вводят санкции против чиновников и олигархов. Это полезно будет для нашей страны. Им ничего не останется, как вкладывать свои деньги в Российскую Федерацию», — поделился своим мнением Геннадий Г.

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Отдельные комментаторы предполагают, что украинское правительство дезориентировано и не знает, что делать со скорым запуском газопровода «Северный поток — 2», который лишит Украину транзита российского газа через свою территорию.

«Это был последний всхлип падшего недоразумения под названием Украина перед запуском «Северного потока — 2». Больше об этой стране мы ничего не услышим», — пророчит Дарья П.

Напомним, 24 июня президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение СНБО и подписал указ о санкциях против нескольких российских бизнесменов, среди которых глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги.