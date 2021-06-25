Москва, , 20:55 — REGNUM Российские сверхзвуковые истребители МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал», принимают участие в учениях над Средиземным морем.

Об этом свидетельствуют фото‑ и видеоматериалы, опубликованные 25 июня Министерством обороны России.

Напомним, гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» способны с высокой точностью поражать наземные и надводные цели на дальности свыше двух тыс. км. Для нанесения такого удара самолёт-носитель этого комплекса может не заходить в зону действия ПВО противника.

Стоит отметить. что в данный момент в Средиземном море находится группа британских кораблей во главе с авианосцем Queen Elizabeth.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Минобороны РФ заявило о начале на востоке Средиземного моря военных учений с участием кораблей, подлодок и авиации.

«В рамках учения на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», — сообщало российское военное ведомство.

Читайте ранее в этом сюжете: «Для российских олигархов Британия — друг с большой буквы»