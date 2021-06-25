Лампедуза , Италия, , 20:45 — REGNUM Лидеры Евросоюза на саммите 24−25 июня не приняли никаких конкретных решений, которые позволили бы решить проблему нелегальной миграции, заявила в пятницу, 25 июня, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Вину за отсутствие договорённостей и за то, что ЕС «предоставил Италию собственной судьбе», она возложила на премьер-министра Марио Драги, который, по мнению лидера оппозиции, не предпринял достаточных усилий и не получил никакого результата.

Проблему нелегальной миграции из Северной Африки в ЕС нужно решать кардинально, посредством создания на африканском побережье площадок, где можно будет отделить беженцев от тех, кто едет на нелегальные заработки, иного способа нет, отметила Мелони.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.