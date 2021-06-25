Киев, , 20:31 — REGNUM Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского считает инициативу Германии и Франции о возобновлении саммитов Россия — ЕС «прямым и безусловным» проявлением слабости и непоследовательности.

Позицию ОПУ объявил в комментарии УНИАН 25 июня советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Советник отметил, что одна из самых странных инициатив из всех, которые прозвучали за последнее время, и что она получила «очень справедливую негативную оценку от многих европейских лидеров».

«Вряд ли можно что-то добавить к позициям Нидерландов, Польши, стран Балтии по этой инициативе. Они всё исчерпывающе объяснили», — сказал он.

Подоляк сказал, что в Киеве теперь будут думать, как именно такие предложения соотносятся с ролью посредников Германии и Франции в диалоге по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате» и соотносятся ли вообще. По его словам, вопрос, этот вопрос теперь должен быть проработан по линии министерства иностранных дел Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в МИД Украины были вызваны послы Германии и Франции для обсуждения инициативы о восстановлении саммитов ЕС и России. Согласно информации МИД, послы объяснили, что это была «только идея», и что Германия и Франция являются «неизменными друзьями Украины, продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета страны».