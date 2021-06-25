Село Тербуны, Липецкая область, , 20:19 — REGNUM В Липецкой области бывшего главу администрации Тербунского района Сергея Иванова признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Суд постановил, что Иванов в должности главы Тербунского района с апреля по июнь 2019 года позволил предпринимателю добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка. При этом полномочий по распоряжению полезными ископаемыми и выдаче разрешений на их добычу и него не было. Ущерб, причинённый государству, оценили в три миллиона рублей.

Иванов вину не признал и выдвинул свою версию произошедшего. Однако суд признал его виновным и приговорил к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах власти, в государственных учреждениях, в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления сроком на два года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 2015 по 2019 годы Иванов возглавлял администрацию Липецка. После отставки он снова стал главой Тербунского района — он также занимал этот пост с 2007 по 2015 год.