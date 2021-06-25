Киев, , 20:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 июня, подписал указ о назначении Дмитрия Живицкого главой Сумской областной государственной администрации.

До этого Зеленский уволил с должности губернатора Сумской области Василия Хому, согласно заявлению по собственному желанию.

Президент встретился с Живицким в офисе главы государства и лично вручил ему служебное удостоверение.

«Вы очень хорошо знаете Сумщину, ведь это ваша родная область. Также у вас — хорошая осведомленность о проблемах, которые существуют в сфере дорожного хозяйства регионов. Уверен, что в качестве главы облгосадминистрации вы сможете использовать эти знания и добьетесь конкретных результатов для развития области и улучшения качества жизни сумчан», — сказал он.

Украинские СМИ отмечают, что политическую карьеру Живицкий начал в 2016 году, а в последнее время, с сентября 2020 года по июнь 2021-го был заместителем министра инфраструктуры Украины.