Рим, , 20:05 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник-V» до сих пор не получило лицензии регулятора ЕС и, «может быть, не получит его никогда», заявил в пятницу, 25 июня, премьер-министр Италии Марио Драги.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

Он отметил, что эпидемия еще не закончилась, к опасности новых волн нужно относиться серьезно, а одним из шагов для улучшения ситуации может быть реформа вышеуказанного регулятора.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки — по основному сценарию, до 6 лет.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной-летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», начато ее тестовое производство в Италии.

По данным на 25 июня, в Италии умерли 127 418 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 50 (днем ранее — на 28). Число подтвержденных носителей выросло на 753 (днем ранее — на 927). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 256 451 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 60 235 человек — на 2074 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 17 068 798 человек, что составляет 28,34% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.