Киев, , 20:08 — REGNUM МИД Украины сегодня, 25 июня, посетили послы Германии и Франции для обсуждения инициативы о восстановлении саммитов ЕС и России, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации МИД, послы объяснили, что это была «только идея» — для обсуждения в контексте рассмотрения стратегии ЕС в отношении России на заседании Европейского совета 24 июня. Указанное предложение в конечном итоге не было поддержано, отметили дипломаты.

Кроме того, послы подтвердили, что Германия и Франция являются «неизменными друзьями Украины, продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета страны».

В завершении, информирует МИД, стороны договорились, что впредь подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их обнародованием. Послы не давали комментариев, соответствует ли истине данный тезис.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, анонсируя вызов послов Германии и Франции для получения разъяснений, заявил, что «страшно не любит» дискутировать на неприятные темы с близкими друзьями и партнерами, но в данном случае молчать нельзя, поскольку речь идет о грубом нарушении национальных интересов Украины. Также Украина приветствует и считает «победой» то, что лидеры ЕС не поддержали предложение о восстановлении саммитов с Россией, заявив, что другая позиция по этому вопросу создала бы «страшный прецедент».