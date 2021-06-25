Чебоксары, 25 июня, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В столице Чувашии в связи с лесным пожаром и аномальной жарой временно запрещён въезд в Заволжье. Об этом сообщает сегодня, 25 июня, управление ЖКХ мэрии Чебоксар.

Cap.ru Лесной пожар в Заволжье

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В ведомстве отмечают, что въезд в леса Заволжья «под запретом» до «окончания жары». Чиновники ссылаются на лесной пожар у базы отдыха «Прометей», который произошёл 25 июня, поясняя, что причиной стал «человеческий фактор».

«Огонь локализован, но требует постоянного контроля, лесная подстилка может в любой момент самовоспламениться. Поэтому если у вас были планы на отдых в Заволжье — в лесу, на базах, пляжах — поменяйте их, пожалуйста», — говорится в сообщении.

У въезда в Заволжье будут дежурить патрули, пропускать будут только жителей и дачников.

В настоящее время в Чебоксарах установлен четвёртый класс пожарной опасности.

Cap.ru Лесной пожар в Заволжье

Как сообщало ИА REGNUM, нынешняя жара может обойти засушливое лето 2010 года: последнюю неделю седьмой день подряд температура превышает 30-градусную отметку, достигая +36 градусов. По предварительным данным, жара продержится до 29 июня, похолодание с дождями ожидается 2 июля.