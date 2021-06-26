26 июня 2021 | Время чтения 6 мин

Владимир Путин: «Пусковые установки этих систем [Aegis Ashore] могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву, причём за очень короткое время – 15 минут подлётное время до Москвы»

Владимир Васильев, , 09:27 — REGNUM На IX Московской конференции по международной безопасности 24 июня 2021 года выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Он прямо сказал: «Крайне тревожная ситуация складывается и в области стратегической стабильности. Серьёзный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанёс односторонний выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что ДРСМД прекратил своё действие 2 августа 2019 года. Через некоторое время в том же, 2019 году, президент России Владимир Путин выступил с предложением к странам — членам НАТО не допустить развёртывания в Европе ракет меньшей и средней дальности в любом оснащении. 26 октября 2020 года данное предложение было сделано Владимиром Путиным повторно.

На Московской конференции по международной безопасности Сергей Лавров отметил: «Нас удивило отсутствие внятной реакции стран — членов НАТО на предложения президента Российской Федерации Владимира Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса — в любом оснащении, как ядерном, так и неядерном. Причем при этом президент России Владимир Путин в своих посланиях подчеркнул готовность согласовывать меры верификации, чего Запад старательно пытается не замечать».

Выступление Сергея Лаврова на IX Московской конференции по международной безопасности Mid.ru

Как известно, очередной саммит НАТО прошёл в Брюсселе 14 июня 2021 года. По его итогам было принято соответствующее заявление стран-членов альянса. В пункте 26 данного документа есть такое предложение: «Мы не имеем намерения развёртывать ядерные ракеты наземного базирования в Европе».

В России по данной декларации НАТО об отказе от развёртывания в Европе ядерных ракет наземного базирования появился ряд сдержанно позитивных откликов, в том числе от некоторых официальных лиц. Однако внимательный анализ данного заявления Североатлантического альянса и складывающейся ситуации говорит об обратном и не оставляет места для оптимизма.

Во-первых, это пока всего лишь декларация о намерениях, а на практике, скорее всего, будет как раз наоборот. Во-вторых, и это важнейший момент: данное заявление фактически легализует последующее развёртывание в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в обычном оснащении.

Ракета-перехватчик системы ПРО Aegis U.S. Navy

Кроме того, и это тоже крайне важно, это заявление НАТО легализует то, что уже было сделано в этом направлении. Речь идёт о позиционных районах системы противоракетной обороны США Aegis Ashore. Один комплекс Aegis Ashore в населённом пункте Девеселу в Румынии несёт боевое дежурство ещё с мая 2016 года.

Второй комплекс Aegis Ashore в населённом пункте Редзиково в Польше находится в стадии завершения строительства. Его планируют поставить на боевое дежурство в 2022 финансовом году, который начинается с 1 октября 2021 года.

Один комплекс Aegis Ashore включает в себя 24 пусковые установки Mk41 для ракет-перехватчиков SM-3. ПУ Mk41 могут использоваться как для запуска противоракет SM-3, так и для запуска крылатых ракет Tomahawk. В зависимости от модификации дальность поражения КР Tomahawk составляет 1600−2500 км.

Ракета-перехватчик системы ПРО Aegis U.S. Navy

Таким образом, комплексы Aegis Ashore имеют две функции: противоракетную и ударную. На данный момент развёрнуто 24 пусковые установки, до 1 октября 2022 года будет развёрнуто ещё 24 ПУ.

Необходимо напомнить ещё один факт. Через две с небольшим недели после прекращения действия ДРСМД, а именно 18 августа 2019 года, вооружённые силы США провели лётное испытание крылатой ракеты Tomahawk с наземной мобильной пусковой установки на дальность 500 км. В качестве пусковой установки использовалась Mk41.

Пуск крылатой ракеты Tomahawk U.S. Navy

НАТО, развёртывая в Европе ракеты наземного базирования, пытается навязать России гонку вооружений, в которой наша страна не сможет победить из-за гораздо меньшего экономического потенциала по сравнению со странами — членами НАТО.

Поэтому Москва компенсирует превосходство Североатлантического альянса в обычных силах наличием значительного арсенала нестратегического ядерного оружия. К нестратегическому ядерному оружию с учётом положений ДРСМД можно отнести системы с дальностью поражения до 5500 км.

Следует заметить, что НАТО задекларировало отказ от развёртывания ракет наземного базирования с ядерной боевой частью. Соответственно, со временем альянс поставит вопрос, чтобы Россия пошла на симметричные меры и отказалась от использования ядерных боевых частей на своих ракетах меньшей и средней дальности.

Таким образом, нашу страну попытаются лишить серьёзного преимущества, способности к региональному сдерживанию с помощью нестратегического ядерного оружия наземного базирования.

Очевидно, что Россия не откажется от своего нестратегического ядерного оружия, самого надёжного аргумента в региональном сдерживании. Тогда НАТО, скорее всего, в качестве ответных мер объявит о развёртывании в Европе ракет наземного базирования и с ядерными боевыми частями.

Не следует забывать и о самой главной цели, с которой Североатлантический альянс собирается развернуть в Европе ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования, пусть и в обычном оснащении. Речь идёт о создании ракетного потенциала первого (обезоруживающего) удара.

Ракетный залп НАТО должен быть такой мощности, чтобы исключить ответно-встречный ядерный удар России как по Европейскому континенту, так и по материковой части США. Отличительной чертой потенциала данного ракетного арсенала будет и малое подлётное время ракет.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия» 9 июня 2021 года обращал внимание на ситуацию с позиционными районами ПРО США в Европе: «Пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву, причём за очень короткое время — 15 минут подлётное время до Москвы».

Кстати, для ряда целей с учётом возросшей точности ракет ущерб, нанесённый ракетой с обычной боевой частью, порой по последствиям сопоставим с применением по данным целям ядерного оружия.

Можно констатировать, что развёртывание в Европе ракет средней и меньшей дальности с обычной боевой частью — это решённый вопрос. Кроме того, на боевом дежурстве уже стоят 24 пусковые установки Mk41 с ракетами SM-3 с возможностью быстрого перезаряжания на крылатые ракеты Tomahawk. Ещё 24 ПУ Mk41 должны встать на боевое дежурство до 1 октября 2022 года.

Крылатая ракета Tomahawk в полёте U.S. Navy

Заявление НАТО об отказе от развёртывания в Европе ядерных ракет средней и меньшей дальности, скорее всего, так и останется декларацией. Единственное препятствие в данном вопросе — это время, требуемое Соединённым Штатам на разработку ракетного комплекса либо комплексов наземного базирования, имеющих не только обычную, но и ядерную боевую часть.

Таким образом, Североатлантический альянс 14 июня 2021 года сделал очередной шаг к развязыванию крупномасштабного военного конфликта с применением ядерных средств как на Европейском континенте, так и в мире.

Заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что «крайне тревожная ситуация складывается и в области стратегической стабильности», вполне соответствует нынешнему состоянию дел в этой сфере.