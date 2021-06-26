Владимир Васильев, 26 июня 2021, 09:27 — REGNUM На IX Московской конференции по международной безопасности 24 июня 2021 года выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Он прямо сказал: «Крайне тревожная ситуация складывается и в области стратегической стабильности. Серьёзный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанёс односторонний выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)».

НАТО
НАТО
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что ДРСМД прекратил своё действие 2 августа 2019 года. Через некоторое время в том же, 2019 году, президент России Владимир Путин выступил с предложением к странам — членам НАТО не допустить развёртывания в Европе ракет меньшей и средней дальности в любом оснащении. 26 октября 2020 года данное предложение было сделано Владимиром Путиным повторно.

На Московской конференции по международной безопасности Сергей Лавров отметил: «Нас удивило отсутствие внятной реакции стран — членов НАТО на предложения президента Российской Федерации Владимира Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса — в любом оснащении, как ядерном, так и неядерном. Причем при этом президент России Владимир Путин в своих посланиях подчеркнул готовность согласовывать меры верификации, чего Запад старательно пытается не замечать».

Выступление Сергея Лаврова на IX Московской конференции по международной безопасности
Выступление Сергея Лаврова на IX Московской конференции по международной безопасности
Mid.ru

Как известно, очередной саммит НАТО прошёл в Брюсселе 14 июня 2021 года. По его итогам было принято соответствующее заявление стран-членов альянса. В пункте 26 данного документа есть такое предложение: «Мы не имеем намерения развёртывать ядерные ракеты наземного базирования в Европе».

В России по данной декларации НАТО об отказе от развёртывания в Европе ядерных ракет наземного базирования появился ряд сдержанно позитивных откликов, в том числе от некоторых официальных лиц. Однако внимательный анализ данного заявления Североатлантического альянса и складывающейся ситуации говорит об обратном и не оставляет места для оптимизма.

Во-первых, это пока всего лишь декларация о намерениях, а на практике, скорее всего, будет как раз наоборот. Во-вторых, и это важнейший момент: данное заявление фактически легализует последующее развёртывание в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в обычном оснащении.

Ракета-перехватчик системы ПРО Aegis
Ракета-перехватчик системы ПРО Aegis
U.S. Navy

Кроме того, и это тоже крайне важно, это заявление НАТО легализует то, что уже было сделано в этом направлении. Речь идёт о позиционных районах системы противоракетной обороны США Aegis Ashore. Один комплекс Aegis Ashore в населённом пункте Девеселу в Румынии несёт боевое дежурство ещё с мая 2016 года.

Второй комплекс Aegis Ashore в населённом пункте Редзиково в Польше находится в стадии завершения строительства. Его планируют поставить на боевое дежурство в 2022 финансовом году, который начинается с 1 октября 2021 года.

Один комплекс Aegis Ashore включает в себя 24 пусковые установки Mk41 для ракет-перехватчиков SM-3. ПУ Mk41 могут использоваться как для запуска противоракет SM-3, так и для запуска крылатых ракет Tomahawk. В зависимости от модификации дальность поражения КР Tomahawk составляет 1600−2500 км.

Ракета-перехватчик системы ПРО Aegis
Ракета-перехватчик системы ПРО Aegis
U.S. Navy

Таким образом, комплексы Aegis Ashore имеют две функции: противоракетную и ударную. На данный момент развёрнуто 24 пусковые установки, до 1 октября 2022 года будет развёрнуто ещё 24 ПУ.

Необходимо напомнить ещё один факт. Через две с небольшим недели после прекращения действия ДРСМД, а именно 18 августа 2019 года, вооружённые силы США провели лётное испытание крылатой ракеты Tomahawk с наземной мобильной пусковой установки на дальность 500 км. В качестве пусковой установки использовалась Mk41.

Пуск крылатой ракеты Tomahawk
Пуск крылатой ракеты Tomahawk
U.S. Navy

НАТО, развёртывая в Европе ракеты наземного базирования, пытается навязать России гонку вооружений, в которой наша страна не сможет победить из-за гораздо меньшего экономического потенциала по сравнению со странами — членами НАТО.

Поэтому Москва компенсирует превосходство Североатлантического альянса в обычных силах наличием значительного арсенала нестратегического ядерного оружия. К нестратегическому ядерному оружию с учётом положений ДРСМД можно отнести системы с дальностью поражения до 5500 км.

Следует заметить, что НАТО задекларировало отказ от развёртывания ракет наземного базирования с ядерной боевой частью. Соответственно, со временем альянс поставит вопрос, чтобы Россия пошла на симметричные меры и отказалась от использования ядерных боевых частей на своих ракетах меньшей и средней дальности.

Таким образом, нашу страну попытаются лишить серьёзного преимущества, способности к региональному сдерживанию с помощью нестратегического ядерного оружия наземного базирования.

Очевидно, что Россия не откажется от своего нестратегического ядерного оружия, самого надёжного аргумента в региональном сдерживании. Тогда НАТО, скорее всего, в качестве ответных мер объявит о развёртывании в Европе ракет наземного базирования и с ядерными боевыми частями.

Не следует забывать и о самой главной цели, с которой Североатлантический альянс собирается развернуть в Европе ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования, пусть и в обычном оснащении. Речь идёт о создании ракетного потенциала первого (обезоруживающего) удара.

Ракетный залп НАТО должен быть такой мощности, чтобы исключить ответно-встречный ядерный удар России как по Европейскому континенту, так и по материковой части США. Отличительной чертой потенциала данного ракетного арсенала будет и малое подлётное время ракет.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия» 9 июня 2021 года обращал внимание на ситуацию с позиционными районами ПРО США в Европе: «Пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву, причём за очень короткое время — 15 минут подлётное время до Москвы».

Кстати, для ряда целей с учётом возросшей точности ракет ущерб, нанесённый ракетой с обычной боевой частью, порой по последствиям сопоставим с применением по данным целям ядерного оружия.

Можно констатировать, что развёртывание в Европе ракет средней и меньшей дальности с обычной боевой частью — это решённый вопрос. Кроме того, на боевом дежурстве уже стоят 24 пусковые установки Mk41 с ракетами SM-3 с возможностью быстрого перезаряжания на крылатые ракеты Tomahawk. Ещё 24 ПУ Mk41 должны встать на боевое дежурство до 1 октября 2022 года.

Крылатая ракета Tomahawk в полёте
Крылатая ракета Tomahawk в полёте
U.S. Navy

Заявление НАТО об отказе от развёртывания в Европе ядерных ракет средней и меньшей дальности, скорее всего, так и останется декларацией. Единственное препятствие в данном вопросе — это время, требуемое Соединённым Штатам на разработку ракетного комплекса либо комплексов наземного базирования, имеющих не только обычную, но и ядерную боевую часть.

Таким образом, Североатлантический альянс 14 июня 2021 года сделал очередной шаг к развязыванию крупномасштабного военного конфликта с применением ядерных средств как на Европейском континенте, так и в мире.

Заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что «крайне тревожная ситуация складывается и в области стратегической стабильности», вполне соответствует нынешнему состоянию дел в этой сфере.