Киев, , 19:50 — REGNUM Очередные обыски по делу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука — это политическое давление на него и на членов фракции ОПЗЖ с целью борьбы с оппозицией, заявил 25 июня в эфире телеканала «Первый независимый» политолог Александр Лазарев.

Эксперт заявил, что в деле Медведчука происходят «очень абсурдные вещи» — с учетом того судебного процесса, по решению которого лидер оппозиции почему-то оказался под домашним арестом, хотя прокуроры вообще никакой доказательной базы не предоставили. При этом Лазарев предположил, что сегодняшние следственные действия могут быть связаны с недавним громким заявлением народного депутата от провластной партии «Слуга народа» Никиты Потураева.

«Мы же помним, что заявил Потураев с трибуны парламента. Он сказал, что необходимо вообще расстрелять фракцию ОПЗЖ. С одной стороны, это очень глупое заявление неадекватного человека, вполне возможно, но с другой стороны — мы понимаем, что человек отдает себе отчет, что он «в адеквате» и он не глуп. И если он делает такое заявление — значит он хочет легализировать мысль в обществе, что бороться с оппозицией можно всякими методами. Разумеется, этого никто делать не будет, но на этом фоне какие-то обыски, прессинг по народным депутатам — это уже выглядит не очень значимо. То есть, это политическая борьба, в которой задействованы все методы», — пояснил он.

По мнению политолога, все это делается властью для того, чтобы оппозиция в итоге стала более покладистой.

«Они думают, что народные депутаты должны стать более разговорчивыми, перестать быть в такой оппозиции, перейти на какое-то консенсусное компромиссное решение. Но как показывает практика, нанесения ударов телеканалам оппозиционного толка, санкции против семей народных депутатов, обыски, теперь уже домашний арест — они не делают более покладистыми членов фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Мне кажется, это уже можно было бы понять со стороны власти и как-то по-другому себя начать вести. Ну, скорее всего, им эта тактика очень удобна и симпатична», — отметил Лазарев, добавив, что по всей видимости власти просто нужен информационный повод.

В завершение эксперт сказал, что лагерю Зеленского главное не доказать, а обвинить — «а потом ты сам доказывай, что ты не виноват».

«То есть здесь презумпция невиновности, она действует всё совсем по-другому. Это говорит о том, что это исключительно медийная борьба, это исключительно подогрев, чтобы дискредитировать ту или иную политическую силу, но на данном этапе у них получается дискредитировать только свои позиции, потому что у них базиса нет», — резюмировал политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что сам Потураев после инцидента заявил, что извинился исключительно формально — для того, чтобы снять напряжение в сессионном зале, но при этом не сожалеет о своих высказываниях относительно необходимости «расстрелять» депутатов фракции ОПЗЖ.