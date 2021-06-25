Вашингтон, 25 июня 2021, 19:36 — REGNUM Президент США Джозеф Байден назначил Джессику Стерн на должность спецпосланника Госдепа по защите прав сторонников ЛГБТ, сообщает 25 июня официальный сайт Белого дома.
Отмечено, что спецпосланник займется «жизненно важной» реализацией меморандума о правах ЛГБТ.
«Специальный посланник будет играть жизненно важную роль в реализации президентского меморандума о продвижении прав представителей ЛГБТ-сообщества во всём мире», — указано на сайте Белого дома.
Напомним, на данный момент Джессика Стерн занимает пост исполнительного директора правозащитной организации OutRight Action International, занимающейся правами ЛГБТ в США и за их пределами.
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