Москва, , 18:50 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, сообщает 25 июня МИД РФ.

Обсуждались текущее состояние российско-итальянских отношений, планы политических контактов, а также участие Италии в международной промышленной выставке в Екатеринбурге.

«В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили состояние российско-итальянских отношений и календарь предстоящих политических контактов. Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран, в частности, участию Италии в качестве страны-партнера в международной промышленной выставке «Иннопром» (Екатеринбург, 5−8 июля с. г.)», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, обсуждались перспективы возобновления поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями после преодоления пандемии коронавируса.

При этом Сергей Лавров сообщил своему итальянскому коллеге о возобновлении авиасообщения между двумя странами.

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