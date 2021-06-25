Кострома, , 19:25 — REGNUM ЛДПР на общероссийском съезде партии утвердила списки кандидатов в Госдуму России —ИА REGNUM.

Митинг Костромское региональное отделение ЛДПР

Кандидатом от партии по Костромскому одномандатному округу утверждён депутат Костромской областной думы и бывший руководитель регионального отделения ЛДПР Руслан Федоров. Он же попал в список региональной группы, объединивший Костромскую, Вологодскую и Ярославскую области под No 4.

Первым номером в списке стал секретарь вологодского отделения Антон Гримов, второе и третье места заняли координатор ярославского отделения Евгений Смирнов и депутат Ярославской областной думы Андрей Потапов. Новый координатор костромского отделения ЛДПР Александр Спиридонов, занявший пост в апреле 2021 года, в списки не попал.

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