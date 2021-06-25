Бишкек, 25 июня 2021, 18:44 — REGNUM Россия передала Киргизии очередную партию продовольственной помощи — 365 тонн витаминизированного подсолнечного масла.
Гуманитарная помощь доставлена в республику по линии Министерства чрезвычайных ситуаций России и Всемирной продовольственной программы ООН.
Продовольствие предназначено для 27 тысяч малоимущих семей, проживающих во всех регионах страны. Его распределением займутся представители местных органов власти.
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