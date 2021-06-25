25 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили результаты социологического опроса, согласно которым лишь 56% украинцев считают, что Украина в настоящий момент является независимым государством.

Мирослава Романенко, , 19:22 — REGNUM 56% украинцев считают, что Украина в настоящий момент является независимым государством. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Центра Разумкова, представленные 25 июня.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Социологи отмечают, что Украину считают независимой большинство жителей только западного (80%) и центрального регионов страны (58%). Вместе с тем большинство жителей южного и восточного регионов (соответственно 58% и 56%) её таковой не считают. При этом интересно, что суверенным государством Украину считают большинство жителей всех частей — от 83% на западе Украины до 50% на востоке.

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Результаты социологического исследования обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Часть комментирующих отметили, что разные регионы страны словно разные страны. Будто Украина не единая страна.

«Видимо, те, кто в Европу ездят, а не в Россию, чувствуют независимость сильнее», — написал Эльфик.

«Единая страна, состоящая из несовместимых стран. Киев, я надеюсь, тоже чувствует независимость?» — добавил Игорь П.

«Как будто в разных странах живем!» — пишет Galina.

«Судя по опросам, у нас какая-то разная Украина, а может, их даже несколько», — отметил Сергей.

«У рагулей (жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — М. Р.) своё понятие о независимости», — добавил один из читателей.

«Если Украина и независима, то только от самой себя», — пишет Константин П.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как зависимым от панов рагулям знать, что такое независимость?» — спросила Мила.

«То есть, если ты сознательно и с гордостью передаёшь себя в подчинение чужестранцу, то это и есть проявление независимости. Выходит, у них такая логика», — отметила Лизанька.

«Может, те, кто считает Украину независимой, вкладывают просто другой смысл в понятие «независимость». Типа, «независима, потому что от нее ничего не зависит», — пишет Dmitry.

«Независима, да, — от народа и здравого смысла», — написал Николай k.

«Западенцы (жители западной Украины — М. Р.) всегда под чьим-то сапогом жили, то под австро-венграми, то под поляками, сейчас всей Европе и Америке *опу лижут. У них предназначение такое — быть подстилками Запада и тявкать на действительно независимую Россию и Белоруссию. На Китай пока тявкать боятся, а то тогда останутся вообще без электроники и бытовой техники и вернутся в каменный век», — отметил один из читателей.

«Вот они и принесли нам своё видение незалежности и пытаются вбить дебильными законами и отмороженными вооружёнными недорослями», — добавила Viktori2611.

«Стеной обложитесь от Западной Украины и заживете», — отреагировал А.В.

«Мне кажется, это уже диагноз. Не может человек черное считать за белое. Или они дальше своих схронов ничего не видят», — задумалась Елена.

«А где именно они независимы, на клубнике в Польше или когда лазят по лысым Карпатам?» — поинтересовался LNV1974.

Украинское сало Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Центру Разумкова никакого доверия, скорее всего, все наоборот, не считаю людей с Западной Украины такими глупыми, как их выставил этот центр», — отметил Серж Ч.

«Некоторые внешнее управление и считают независимостью. Независимостью от других, а внешнее управление воспринимают как помощь от всего сердца», — пишет Илья Н.

«Для Западной Украины независимость — это возможность нелегально работать за границей, болтаясь, как беспризорники, по всей Европе, и не платить в Украине налогов. Поэтому это не удивляет», — подытожила NaSi.

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