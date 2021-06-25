Бишкек, , 18:33 — REGNUM Министр экономики и финансов Киргизии Акылбек Жапаров на заседании правительства выступил с предложением ввести в стране режим чрезвычайного положения и не выдавать зарплату госслужащим до тез пор, пока они не вакцинируются от коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

По словам высокопоставленного чиновника, использование подобных «добровольно-принудительных» механизмов будет способствовать тому, что люди начнут активнее получать прививки от коронавирусной инфекции, и коллективный иммунитет сформируется быстрее.

Читайте также: Киргизия закупила еще 80 тысяч доз российской вакцины «Спутник V»

«Сколько медиков привилось? Почему растет число заболевших среди работников медицины? Если минздрав не способен решить вопрос вакцинирования, то что нам еще остается делать?», — подчеркнул он.

Также глава финансово-экономического ведомства выразил мнение, что доставкой противокоронавирусной вакцины в Киргизии должно заняться министерство чрезвычайных ситуаций.

«В каком бы конце света ни находилась вакцина, нужно отправлять самолет и привезти ее в течение не более чем 10 дней. А за холодильники и кислород должно отвечать министерство энергетики и промышленности. Пусть личную ответственность несет министр энергетики», — резюмировал Акылбек Жапаров.

Читайте также: В Киргизии испортили 930 доз вакцины «Спутник V», подаренных Россией