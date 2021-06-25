Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Вдова программиста Джона Макафи, основателя IT-компании McAfee, найденного мертвым в барселонской тюрьме, обвинила в его смерти власти США, сообщает 25 июня агентство Associated Press.

Напомним, Джон Макафи, выдачу которого властям США одобрил испанский Национальный суд, 23 июня был найден мертвым в тюрьме в Испании.

По официальной версии, он покончил с собой.

«Мы были готовы к этому решению, и у нас уже был план действий по обжалованию этого решения. Я виню власти США в этой трагедии. Потому что из-за этих политически мотивированных обвинений против него мой муж теперь мертв», — заявила Дженис Макафи.

«Его последними словами мне были: «Я люблю тебя и перезвоню вечером». Это не то, что говорит человек, склонный к самоубийству», — добавила она.

Макафи обвинялся в США в теневых операциях с криптовалютами и уклонении от налогов.

Сам Макафи опровергал все эти обвинения и заявлял об их «политическом характере».

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