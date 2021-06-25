Кострома, 25 июня, 2021, 20:16 — ИА Регнум. В Костромской области с 28 июня вводится запрет на проведение всех публичных мероприятий. Об этом сообщает администрация региона.

Наталья Диева Толпа

Исключение из правила составляют спортивные мероприятия, внесенные в календарный план на 2021 год. Напомним, в настоящее время в области можно проводить мероприятия с численностью участников до 50 человек.

С 28 июля в театрах, филармониях и на концертных площадках зрителей не будут пускать в зоны, не предусматривающие посадочных мест. Костромским работодателям советуют перевести на «дистанционку» не менее 30% сотрудников за исключением людей, прошедших вакцинацию. Мера носит рекомендательный характер.

Ранее из-за роста заражений COVID-19 въезжающих в Костромскую область обязали сообщать о своём прибытии и иметь на руках ПЦР-тест, справку о наличии антител или документ о прохождении полного курса вакцинации. Требование не касается туристов и граждан, следующих через область транзитом, а также приезжающих по работе. Культурным учреждениям запретили наполнять залы посетителями более чем на 50%.