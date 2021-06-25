Ярославль, 25 июня, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Ярославле обладатели знака «Готов к труду и обороне» (ГТО) получат скидку на посещение музея медведя — кутюр-шоу «Медвежий угол». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Золотое Кольцо».

Заключение соглашение о партнёрстве музея и комплекса ГТО

«Медвежий угол» стал первым в области партнёром ГТО среди музеев. Обладатели золотого знака отличия получат скидку в 20%, серебряного — 15%, бронзового — 10%. Для получения скидки нужно будет предъявить удостоверение к знаку.

Кутюр-шоу «Медвежий угол» — уникальное место, объединяющее несколько разных направлений. Дизайнерский шоу-рум представляет собой выставку одежд — мини-копий памятника бронзовому медведю, посвященных профессиям, спортивным командам, крупным промышленным компаниям региона и страны в целом, а также мировой геральдике, в концепции которой присутствует изображение медведя.

Также в музее работают «Медовая кладовая», где любителям сладкого предложат продегустировать не один десяток сортов меда, студия звукозаписи «Медведь на ухо», где можно записать свою собственную песню, несколько тематических фотозон, где можно сфотографироваться в окружении медведей. В мини-маркете гости музея могут приобрести уникальные сувениры.

Информация о том, как выполнить нормы ГТО в Ярославской области, представлена на сайте www.гто76.рф и социальных сетях: https://vk.com/gto76_ru, https://vk.com/gto76_ru.