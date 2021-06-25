Москва, , 17:27 — REGNUM Российский президент Владимир Путин провёл телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщает 25 июня пресс-служба Кремля.

Отмечено, что президент России выразил эмиру Катара благодарность за активное участие в международном экономическом форуме, прошедшем в Петербурге.

«Владимир Путин поблагодарил Эмира Катара за его личное активное участие и за плодотворную работу представительной катарской делегации в недавнем Петербургском международном экономическом форуме», — указано в сообщении.

Путиным и Тамимом Бен Хамадом Аль Тани было «выражено удовлетворение сложившимся уровнем российско-катарского сотрудничества в различных областях, подтверждён обоюдный настрой на его дальнейшее всестороннее развитие».

Кроме того, обсуждалась подготовка Катара к проведению чемпионата мира по футболу в 2022 году.

«Достигнута договорённость о налаживании практического взаимодействия, в частности, по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки предстоящего турнира с учётом имеющегося у России опыта организации такого крупного мероприятия», — рассказали в Кремле.

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