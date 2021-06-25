Ярославль, 25 июня, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В️ Ярославской области из-за роста заразившихся коронавирусом вводятся новые ограничения. Об этом сообщает правительство региона.

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Пока что ограничения не такие жёсткие, как ожидалось. С 1 июля МФЦ и органы социальной защиты населения переходят в режим работы по предварительной записи.

Вносятся изменения в правила прохождения плановой госпитализации. Теперь пациентам для направления в стационар будет необходимо наличие сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус методом ПЦР.

А вот обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг пока не введена. Власти лишь рекомендуют привиться сотрудникам таких предприятий.

«Рекомендована вакцинация не менее 60% персонала гостиниц, отелей, хостелов, а также фудкортов торговых центров. При отсутствии показателя вакцинации будут вводиться ограничительные меры», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Т️акже власти планируют усилить разъяснительную работу. Будут организованы отряды санинструкторов для проведения разъяснительной работы о необходимости вакцинации и соблюдения ограничительных мер. Для этого планируется привлечь студентов медицинского университета.