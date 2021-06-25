Минск, , 16:47 — REGNUM Россия не планирует сохранять режим Александра Лукашенко любой ценой и коммуницирует по этому вопросу с западными странами. Об этом в интервью польскому «Еврорадио» заявил научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Арсений Сивицкий.

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По его мнению, официальный Минск не имеет ресурсов для силового противостояния санкциям Евросоюза, однако продолжает действовать именно в этом ключе. Сивицкий констатировал: «Очевидно, что тот путь, который избрала белорусская власть — он тупиковый».

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Он также попытался рассуждать на тему причин нынешнего положения официального Минска, проводя параллели с проблемами Венесуэлы. После долгих затруднительных рассуждений комментатор пришёл к выводу, что Белоруссия — это «другой кейс».

Сивицкий не смог сформулировать адекватный ответ на свой же вопрос — «почему не получилось трансформировать Белоруссию в нормальную «цивильную» западную страну». По мнению комментатора, некие западные политики вложили свой политический капитал в сближение с официальным Минском, и теперь «они считают, что Александр Лукашенко их «кинул» и им надо оправдываться».

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Арсений Сивицкийранее получил известность как учётчик вагонов для перевозки Вооружённых сил России с целью оккупации Белоруссии под предлогом совместных военных учений. Эту работу он выполнил в интересах руководства Белоруссии в номинальном статусе директора «Центра стратегических и внешнеполитических исследований», будучи аспирантом Института философии НАН Белоруссии, где и был впоследствии трудоустроен.

Сивицкий позиционирует себя как «политический аналитик», эксперт «проектно-аналитического сообщества «Белорусская группа развития». В качестве комментатора он привлекался к сотрудничеству с правительственной газетой «Звезда», белорусскими русофобскими СМИ, а также с польской и украинской прессой.

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