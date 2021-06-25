Москва, , 16:42 — REGNUM Над посольством Британии в Москве поднят флаг ЛГБТ, сообщает 25 июня британская дипломатическая миссия на своей странице в Twitter.

«Сегодня над посольством мы подняли ЛГБТ-флаг. Мы поддерживаем права и свободы представителей ЛГБТ-сообщества и выступаем против любой дискриминации. Каждый человек достоин уважительного отношения к себе», — указано в сообщении посольства Британии по этому поводу.

Ранее аналогичную выходку устроило посольство США, также вывесив флаг ЛГБТ.

При этом отмечено, что таким образом отмечается «Месяц гордости» (Pride Month), во время которого в Британии и США проводятся парады гомосексуалистов и сторонников прочих отклонений.

Напомним, в июне прошлого года посольства Британии и США в Москве также вывешивали флаги ЛГБТ. По словам президента России Владимира Путина, «они показали кое-что по поводу того, кто там работает».

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