Тюмень, , 16:39 — REGNUM На съезде ЛДПР, который 25 июня проходит в Москве, утверждены кандидаты в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва от объединённой группы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения партии.

В единый партийный список вошли действующий депутат Госдумы РФ Евгений Марков, недавно покинувший пост заместителя губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, замглавы Салехарда Иван Вершинин, депутат думы ХМАО Виктор Сысун, депутаты Тюменской областной думы Глеб Трубин и Артём Зайцев, а также депутат гордумы Тюмени Дмитрий Елагин.

В одномандатных избирательных округах Тюменской области ЛДПР будут представлять Глеб Трубин (округ №185, Тюменский) и Артем Зайцев (округ №186, Заводоуковский). В Югре кандидатами в одномандатных округах утверждены Виталий Чистов (округ №222, Ханты-Мансийский), Евгений Марков (округ №223, Нижневартовский), Иван Вершинин (округ №225, Ямало-Ненецкий).