Киев, , 16:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не способен объединить страну, поэтому он может попытаться её расчленить. Об этом сказано в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), опубликованном на официальном сайте политсилы.

«Владимир Зеленский неспособен установить мир и объединить страну. Из-за некомпетентности и политической несостоятельности он не смог урегулировать конфликт в Донбассе. Теперь он рассуждает о возможности строительства стены на границе с этим украинским регионом», — сказано в заявлении.

В ОПЗЖ добавили, что украинский лидер хочет расчленить страну, используя усталость её жителей от войны.

«В этой логике следующим шагом должна будет стать стена, отделяющая от Украины Крым», — отметили в пресс-службе.

Авторы заявления подчеркнули, что инициатива Зеленского противоречит не только конституции Украины, но и принятому Радой закону о референдуме.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи со словами Зеленского о возможном референдуме по вопросу отделения Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле оценили планы Киева по референдуму о «стене» с Донбассом