Киев, 25 июня 2021, 16:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не способен объединить страну, поэтому он может попытаться её расчленить. Об этом сказано в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), опубликованном на официальном сайте политсилы.
В ОПЗЖ добавили, что украинский лидер хочет расчленить страну, используя усталость её жителей от войны.
Авторы заявления подчеркнули, что инициатива Зеленского противоречит не только конституции Украины, но и принятому Радой закону о референдуме.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи со словами Зеленского о возможном референдуме по вопросу отделения Донбасса.
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